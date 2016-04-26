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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 16:39 BJT

中国新债：江苏定向发行406.9亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海4月26日 - 中国江苏省财政厅周二公告称，当日采用定向承销方式发行了总额406.9484亿元人民
币的一般和专项地方债，其中一般债185.622亿元，专项债221.3264亿元，利率较下限上浮比例均为15%。
    
    江苏本次定向发行的一般债和专项债均含三、五、七、10年四期，利率分别为2.86%、3.12%、3.39%和3.3
6%。
    
    以下为江苏省定向地方债具体发行情况：
  债券类别   规模（亿元  期限（年）  利率（%）   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
                 ）                                  ）            ）           ）
  一般债券    37.1244        3          2.86        2.48           38           15
  一般债券    55.6866        5          3.12        2.71           41           15
  一般债券    55.6866        7          3.39        2.95           44           15
  一般债券    37.1244        10         3.36        2.92           44           15
    合计      185.622                                                            
  专项债券    44.2653        3          2.86        2.48           38           15
  专项债券    66.3979        5          3.12        2.71           41           15
  专项债券    66.3979        7          3.39        2.95           44           15
  专项债券    44.2653        10         3.36        2.92           44           15
    合计      221.3264                                                           
        
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，
占比约两成，公开招标占比近八成。
    
    定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债
利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1
0年一般和专项债的69个bp为最大。 
    
    中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改
善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个
人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 
       
    定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期
记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。
(完)
    
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 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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