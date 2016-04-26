中国期货：郑商所自周三起调升棉花交易手续费至6元，并调升PTA期货保证金

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京4月26日 - 中国郑州商品交易所周二称，决定自周三(27日)起，棉花品种交易手续费标准由4.3元人民币/手调整为6元/手。
刊登在郑商所网站的通知并称，自周三结算时起，PTA期货合约交易保证金标准由5%调整为6%，涨跌停板幅度由4%调整为5%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。
棉花期货主力合约 自4月以来涨幅近三成，PTA期货主力合约 4月份涨逾7%。（完）
更多细节，请点选郑商所网站(www.czce.com.cn/)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.