中国期货：郑商所自周三起调升棉花交易手续费至6元，并调升PTA期货保证金

路透北京4月26日 - 中国郑州商品交易所周二称，决定自周三(27日)起，棉花品种交易手续费标准由4.3元人民币/手调整为6元/手。

刊登在郑商所网站的通知并称，自周三结算时起，PTA期货合约交易保证金标准由5%调整为6%，涨跌停板幅度由4%调整为5%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。