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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 16:35 BJT

台湾汇市：台币收盘连四贬但未脱区间，美日央行决议前难有方向

* 台币兑美元连四贬，午后随亚币回落
    * 外资虽有调节但整体仍汇入远大汇出
    * 实质区间先看32.300-32.400

    路透台北4月26日 - 台币兑美元 周二连续第四日收贬。交易员表示，午后亚币表现偏弱，外资也
转汇出，使得台币扭转早盘的偏升格局，不过市场观望等候美联储与日本央行会议结论，令台币难脱区间走势
。    
    
    汇银人士表示，亚洲时段周四当天，美联储与日本央行将先后公布政策会议结论，市场关注的重点在于，
美联储的声明是否偏向鹰派，令6月升息的机率走高，至于日本央行则是否有进一步的宽松举措。
    
    〞下午有部分外资汇出，但出口商也趁机抛汇，不过都在小区间内，没特定方向。〞一位大型公股银行交
易人士说。
    
    另一公股银行交易员则称，午后韩元转为下跌，人民币也缩小涨幅，这应是交易商在美联储与日本央行会
议结论出炉前进行部位调整。

    一外商银行交易主管表示，台币在亚币近日回落过程中仍相对坚挺，因台湾仍是正利率且台股殖利率较高
，使得外资汇入大于汇出。且因月底出口商有抛汇压力，只要外资不反向大举汇出，台币难见明显贬势。
    
    摩根资产管理统计，上周外资仍买超台股近4亿美元，今年以来买超金额已达58.64亿美元，在亚洲股市中
排名首位。    
    
    台币兑美元今日主要交易区间在32.295-32.375，上日在32.320-32.390，预估明日台币的区间在32.300-3
2.400。
             
    台湾股市周二收小涨。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超30.83亿台币，连四个交易日买
超共计181.20亿台币。  
    
    多数新兴亚币下跌，追随亚洲股市跌势。投资者在等待美国和日本央行政策会议的召开。  

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点呈现微幅溢价；目前一个
月美元/台币远汇 报32.313/32.333，上日收在32.370。 
 
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.363     32.361   32.295-32.375   32.340     6.22    4.49
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.361     32.360   32.310-32.361   32.340     3.19    3.65
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.000/0.010           0.010/0.025
 美元/台币六个月期          0.005/0.025           0.010/0.035
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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