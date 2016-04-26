台湾汇市：台币收盘连四贬但未脱区间，美日央行决议前难有方向

* 台币兑美元连四贬，午后随亚币回落 * 外资虽有调节但整体仍汇入远大汇出 * 实质区间先看32.300-32.400 路透台北4月26日 - 台币兑美元 周二连续第四日收贬。交易员表示，午后亚币表现偏弱，外资也 转汇出，使得台币扭转早盘的偏升格局，不过市场观望等候美联储与日本央行会议结论，令台币难脱区间走势 。 汇银人士表示，亚洲时段周四当天，美联储与日本央行将先后公布政策会议结论，市场关注的重点在于， 美联储的声明是否偏向鹰派，令6月升息的机率走高，至于日本央行则是否有进一步的宽松举措。 〞下午有部分外资汇出，但出口商也趁机抛汇，不过都在小区间内，没特定方向。〞一位大型公股银行交 易人士说。 另一公股银行交易员则称，午后韩元转为下跌，人民币也缩小涨幅，这应是交易商在美联储与日本央行会 议结论出炉前进行部位调整。 一外商银行交易主管表示，台币在亚币近日回落过程中仍相对坚挺，因台湾仍是正利率且台股殖利率较高 ，使得外资汇入大于汇出。且因月底出口商有抛汇压力，只要外资不反向大举汇出，台币难见明显贬势。 摩根资产管理统计，上周外资仍买超台股近4亿美元，今年以来买超金额已达58.64亿美元，在亚洲股市中 排名首位。 台币兑美元今日主要交易区间在32.295-32.375，上日在32.320-32.390，预估明日台币的区间在32.300-3 2.400。 台湾股市周二收小涨。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超30.83亿台币，连四个交易日买 超共计181.20亿台币。 多数新兴亚币下跌，追随亚洲股市跌势。投资者在等待美国和日本央行政策会议的召开。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点呈现微幅溢价；目前一个 月美元/台币远汇 报32.313/32.333，上日收在32.370。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.363 32.361 32.295-32.375 32.340 6.22 4.49 司 元太外汇经纪公 32.361 32.360 32.310-32.361 32.340 3.19 3.65 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.010/0.025 美元/台币六个月期 0.005/0.025 0.010/0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)