《汇市简讯》澳元兑美元从0.77附近的低位反弹

* 澳元兑美元从欧洲汇市早盘的0.7697处上涨近0.005美元

* 近期卖盘报价0.7750是澳元涨势的阻力位

* 大连铁矿石价格创下6%的跌停后，澳元跌至欧洲早盘低位

* 这是澳元兑美元近期内第四次略低于0.77

* 0.7695和0.7690为周一伦敦汇市早盘及亚洲汇市低位，0.7693为上周五低位