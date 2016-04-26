台湾房地产：台北市第一季二手房价指数年跌10.2%，全台居前--信义房屋

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透台北4月26日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周二表示，台北市第一季房价指数较上年同期减少约10.2%，跌幅居全台首位。
信义房屋称，同属大台北生活圈的新北市，第一季房价指数较上年同期则减少约6.3%，桃园市房价指数亦下滑6.3%、台中市下跌7.5%。仅剩高雄较去年同期小幅上扬0.4%。
〞过去一年因为房地合一等因素，房地产的移转几乎出现窒息量，不少屋主为了顺利售屋，愿意有一定的让价幅度。〞 信义房屋企研室经理曾敬德说。
不过他也指出，今年央行大幅松绑选择性信用管制措施，预料将有利房市的价量回稳。
台湾央行于3月理监事会议出乎意料宣布大幅松绑房市管制措施，因房价走缓，且投机客大量减少。
信义房屋发布的二手房价指数，以及国泰建设 每季发布的预售房价指数，一向是台湾中央银行制定房贷管制规定的主要观察指标。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.