台湾房地产：台北市第一季二手房价指数年跌10.2%，全台居前--信义房屋

路透台北4月26日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周二表示，台北市第一季房价指数较上年同期减少约10.2%，跌幅居全台首位。

信义房屋称，同属大台北生活圈的新北市，第一季房价指数较上年同期则减少约6.3%，桃园市房价指数亦下滑6.3%、台中市下跌7.5%。仅剩高雄较去年同期小幅上扬0.4%。

〞过去一年因为房地合一等因素，房地产的移转几乎出现窒息量，不少屋主为了顺利售屋，愿意有一定的让价幅度。〞 信义房屋企研室经理曾敬德说。

不过他也指出，今年央行大幅松绑选择性信用管制措施，预料将有利房市的价量回稳。

台湾央行于3月理监事会议出乎意料宣布大幅松绑房市管制措施，因房价走缓，且投机客大量减少。