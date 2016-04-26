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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 17:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高且盘中触近九个月高位，但日圆上涨限制涨势

东京一家经纪商的消息人士称，尽管存在干旱问题，但并不怎么担心会对越南的橡胶生产造成冲击，因为橡胶产区离受影响区域较远。

TOCOM-10月期胶 <0#2JRU:>收高0.3日圆，报每公斤201.3日圆，盘中曾触及203.5日圆的去年8月3日以来的最高水平。

美元兑日圆处于110.89日圆左右，周一午后在111.24日圆附近。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌80元人民币，收于每吨13,015元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤156美分，下跌1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/刘秀红；审校 杜明霞/于春红)

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