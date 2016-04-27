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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 16:57 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月27日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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温州市城建    30        7    4/25簿记建档     5.00%     AA+     4/26-4/28   申万宏源证券
投资集团城市停车场专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金)
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宜城市建设  11.80       7    4/26簿记建档    *5.44%     AA      4/27-4/28     广州证券
投资经营公司                 (第3-7年末分别偿还20%本金)
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日照新东港      8        7   4/26簿记建档    *5.53%     AA      4/27-4/29     海通证券
城乡发展       (第3-7年末分别偿还20%本金)
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金沙县建设     8        7    4/27簿记建档   上限7.00%   AA-     4/28-4/29   东方花旗证券
投资集团          (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资公司担保)
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江苏瀚瑞       8        7    4/27簿记建档   上限6.80%   AA      4/28-4/29     东北证券
投资控股         (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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广州地铁集团  40       10    4/27簿记建档   上限4.20%   AAA     4/28-5/3      广发证券
城市停车场建设专项债    (附第5年末投资人选择权)                      海通证券/广州证券
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襄阳市襄州区  8.5       7    4/27簿记建档  *上限5.50%   AA      4/28-5/3      广州证券
建设投资经营公司       (第3-7年末分别偿还20%本金)
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淮安市淮安区   12        7   4/28簿记建档  *上限4.90%   AA      4/29-5/3      财富证券
城市资产经营公司    (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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黔东南州凯宏   14       10   4/28簿记建档  *上限6.50%   AA      4/29-5/4      中泰证券
资产运营公司养老产业专项债  (第3-6年末分别偿还10%本金/第7-10年末偿还15%本金)  上海证券
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南阳高新区     8.8       7   4/28簿记建档  *上限7.00%   AA-     4/29-5/4      广州证券
投资公司              (第3-7年末分别偿还20%本金/南阳投资集团担保)
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吉林经济技术    8        7   4/28簿记建档  *上限6.20%   AA      4/29-5/4      渤海证券
开发区经济技术开发总公司   (第3-7年末分别偿还20%本金)    
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舒城县城镇     15        7   4/28簿记建档  *上限6.50%   AA-     4/29-5/5      国元证券
建设投资公司        (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团有限公司担保)
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南京溧水      9.8       7    4/27簿记建档   上限5.20%   AA      4/28-5/5      国信证券
城建集团               (第3-7年末分别偿还20%本金)
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芜湖市交通    14        7    4/27簿记建档   上限4.50%   AA+     4/28-5/5      国信证券
投资公司城市停车场建设专项债         (第3-7年末分别偿还20%本金)
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成都花园水城   8.8        7   4/29簿记建档    --        AA-     5/3-5/5      华福证券
城乡建设投资             (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)        
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莆田市高新      5        6   4/29簿记建档     --        AA-     5/3-5/5       万联证券
技术产业园         (第3-6年末分别偿还25%本金/福建省中小企业信用再担保公司提供担保)        
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重庆宏安       12        7   4/29簿记建档     --        AA-     5/3-5/5       广发证券
投资集团       (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保)                
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本钢集团        5        5   4/29簿记建档     --        AAA     5/3-5/5      国泰君安证券
            (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/可至多追加5亿)    中天证券
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江苏海州     10.6       7    4/29簿记建档     --        AA      5/3-5/5       招商证券
发展集团(第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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山西晋城       10        5   4/29簿记建档      --       AAA     5/3-5/5       长城证券
无烟煤矿业集团    (山西潞安矿业集团提供担保)
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平湖市城市    13.7       7   4/28簿记建档  *上限5.70%   AA      4/29-5/6      国信证券
发展投资集团        (第3-7年末分别偿还20%本金)
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辽宁药都        8        7   4/28簿记建档  *上限6.50%   AA      4/29-5/6      国信证券
发展公司            (第3-7年末分别偿还20%本金)
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浙江玉环        6        7   4/29簿记建档     --        AA      5/3-5/6       财通证券
城市建设集团  (第3-7年末分别偿还20%本金)        
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无锡太湖新城   10         7   4/29簿记建档     --       AA+     5/3-5/10    华泰联合证券
发展集团              (第3-7年末分别偿还20%本金/无锡城市发展集团提供担保)        
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扬中市城建     10        7      择期重发    上限5.20%   AA          --        国开证券
投资发展          (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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盘县城市棚户区   15       7 择期重新簿记建档    --        AA         --     中信建投证券
改造项目收益债   (第3-7年末分别偿还10%-25%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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