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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 18:57 BJT

美股业绩：礼来第一季营收优于预期，略上调全年获利预期

路透4月26日 - 美国制药大厂礼来(Eli Lilly) 周二公布第一季营收好于华尔街预期，该公司并略上调全年获利预期，称因有一笔税项收益。

礼来表示，第一季净利4.4亿美元，或每股盈余(EPS)0.41美元。上年同期分别为净利5.3亿美元或EPS为0.50美元。

扣除特殊项目，礼来的EPS为0.83美元，低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.85美元。礼来将获利低于预期归因于美元走强。

该公司营收成长5%至48.7亿美元，高于华尔街分析师预期的48.2亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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