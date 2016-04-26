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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 19:23 BJT

美股业绩：蔻驰季度营收劲增11%，受中国及欧洲需求提振

路透4月26日 - 美国蔻驰(Coach) 公布季度营收成长11%，受中国及欧洲市场需求提振。

蔻驰3月26日止财年第三季净利增至1.125亿美元，或每股盈余0.40美元，上年同期为8,810万美元，每股盈余0.32美元。

营收升至10.3亿美元，上年同期为9.293亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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