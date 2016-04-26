美股业绩：宝洁季度营收下滑7%，美元升值打压海外营收

路透4月26日 - 宝洁(宝硷/P&G)会计年度第三季营收下滑7%，因美容护理和保健产品需求趋软，且美元升值损及海外营收。

宝洁在3月31日止的会计年度第三季，可归属净利跳升至27.5亿美元，或每股盈余(EPS)0.97美元；上年同期分别为净利21.5亿美元或每股0.75美元。