美股业绩：宝洁季度营收下滑7%，美元升值打压海外营收

标题新闻：德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助--德国画报
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路透4月26日 - 宝洁(宝硷/P&G)会计年度第三季营收下滑7%，因美容护理和保健产品需求趋软，且美元升值损及海外营收。
宝洁在3月31日止的会计年度第三季，可归属净利跳升至27.5亿美元，或每股盈余(EPS)0.97美元；上年同期分别为净利21.5亿美元或每股0.75美元。
净营收从169.3亿美元下滑至157.6亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.