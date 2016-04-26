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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 21:43 BJT

美国热股：宝洁营收下滑但获利成长，盘初小跌

路透4月26日 - 宝洁(宝硷/P&G) 公布季度营收下滑，但获利成长好于预期。

宝洁股价周二盘初下跌0.36%，至81.12美元。(完)

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