美国热股：惠而浦第一季净利低于预期，股价盘初急跌逾5%

标题新闻：德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助--德国画报
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路透4月26日 - 惠而浦(Whirlpool) 周二公布第一季净利低于预期，但维持此前对2016年的展望，该公司表示，成本和产能减少抵销了新兴市场需求疲弱及汇率等不利因素的影响。
惠而浦股价周二盘初急跌5.1%，至176.52美元。(完)
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路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.