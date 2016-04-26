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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 21:44 BJT

美国热股：惠而浦第一季净利低于预期，股价盘初急跌逾5%

路透4月26日 - 惠而浦(Whirlpool) 周二公布第一季净利低于预期，但维持此前对2016年的展望，该公司表示，成本和产能减少抵销了新兴市场需求疲弱及汇率等不利因素的影响。

惠而浦股价周二盘初急跌5.1%，至176.52美元。(完)

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