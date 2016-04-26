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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 19:57 BJT

表格：美国3月建筑许可年率修正为107.6万户，前值为108.6万户

路透4月26日 - 美国商务部周二修正了4月19日公布的3月建筑许可数据。
    
    经季节调整后的建筑许可如下:
    
    变动百分比(%)    3月   前值     2月    前值  16年/15年3月  前值
     建筑许可       -8.6   -7.7    -2.2    -2.2       3.7    4.66.3
    年率(千户)       3月   前值     2月    前值      15年3月   前值
     建筑许可　     1,076  1,086   1,177   1,177     1,038    1,038
     建筑许可(千户)  3月   前值     2月    前值      15年3月   前值
     独栋房屋        724    727     736     736       642      642
     多户房屋        352    359     441     441       396      396 (完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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