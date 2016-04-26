表格：美国3月建筑许可年率修正为107.6万户，前值为108.6万户

路透4月26日 - 美国商务部周二修正了4月19日公布的3月建筑许可数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 3月 前值 2月 前值 16年/15年3月 前值 建筑许可 -8.6 -7.7 -2.2 -2.2 3.7 4.66.3 年率(千户) 3月 前值 2月 前值 15年3月 前值 建筑许可 1,076 1,086 1,177 1,177 1,038 1,038 建筑许可(千户) 3月 前值 2月 前值 15年3月 前值 独栋房屋 724 727 736 736 642 642 多户房屋 352 359 441 441 396 396 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)