表格：美国3月建筑许可年率修正为107.6万户，前值为108.6万户

标题新闻：德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助--德国画报
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路透4月26日 - 美国商务部周二修正了4月19日公布的3月建筑许可数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 3月 前值 2月 前值 16年/15年3月 前值 建筑许可 -8.6 -7.7 -2.2 -2.2 3.7 4.66.3 年率(千户) 3月 前值 2月 前值 15年3月 前值 建筑许可 1,076 1,086 1,177 1,177 1,038 1,038 建筑许可(千户) 3月 前值 2月 前值 15年3月 前值 独栋房屋 724 727 736 736 642 642 多户房屋 352 359 441 441 396 396 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.