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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 21:51 BJT

美国热股：礼来季度营收好于预期，盘初下跌1%

路透4月26日 - 美国制药大厂礼来(Eli Lilly) 公布第一季营收好于华尔街预期，该公司并略上调全年获利预期 。

礼来周二盘初股价下跌1.0%，报77.15美元。(完)

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