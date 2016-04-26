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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 21:52 BJT

美国热股：蔻驰营收上扬，盘初股价下跌逾1%

路透4月26日 - 蔻驰(Coach) 公布季度营收成长11%，受中国及欧洲市场需求提振。

蔻驰周二盘初股价下跌1.24%，报39.96美元。(完)

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