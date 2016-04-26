美国股市：开盘小涨，投资者静待美联储政策会议

路透4月26日 - 美国股市周二开盘小幅上涨，因油价上升，今日多家企业将公布季度业绩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)将召开为期两日的政策会议。

道琼工业指数 上涨27.67点，或0.15%，至18,004.91点；标准普尔500指数 上升3.33点，或0.16%，至2,091.12点；Nasdaq指数 攀升7.99点，或0.16%，至4,903.77点。(完)