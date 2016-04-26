南非汇市：兰特上涨，因美国数据疲弱拖累美元普跌

路透约翰内斯堡4月26日 - 南非兰特兑美元周二扭转稍早的跌势，受助于美国数据令美国升息机率下降，拖累美元下跌。

兰特兑美元 盘中低见14.5350兰特，在1530 GMT，兰特反弹至14.3940兰特，较周一纽约收盘上涨0.4%。

美元普跌，因美国经济数据弱于预期，巩固对周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明基调温和的观点。

“今日下午所有货币兑美元全面上涨，”IGM分析师Christopher Shiells说。

“在这之前，美元走坚，因预期美联储声明可能较为鹰派，但走势可能有些过度，新兴市场(资产)重拾涨势。”