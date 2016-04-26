南非汇市：兰特上涨，因美国数据疲弱拖累美元普跌

标题新闻：德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助--德国画报
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路透约翰内斯堡4月26日 - 南非兰特兑美元周二扭转稍早的跌势，受助于美国数据令美国升息机率下降，拖累美元下跌。
兰特兑美元 盘中低见14.5350兰特，在1530 GMT，兰特反弹至14.3940兰特，较周一纽约收盘上涨0.4%。
美元普跌，因美国经济数据弱于预期，巩固对周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明基调温和的观点。
“今日下午所有货币兑美元全面上涨，”IGM分析师Christopher Shiells说。
“在这之前，美元走坚，因预期美联储声明可能较为鹰派，但走势可能有些过度，新兴市场(资产)重拾涨势。”
驻约翰内斯堡的外汇交易员表示，周二市场交投疏落，因周三为南非国定假日，南非金融市场将休市一天。(完)
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路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.