美股盘后：推特公布季度业绩后股价急挫10%

标题新闻：德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助--德国画报
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路透4月26日 - 推特(TWITTER) 在周二美股盘后交易中急挫10%，之前公布季度业绩和财测。
推特称，第一季营收增长36%，至5.95亿美元，稀释后GAAP每股亏损0.12美元，非GAAP每股收益0.15美元。期内月均活跃用户为3.1亿，按年增加3%，上一季为3.05亿。
该公司还预计，第二季营收为5.90-6.10亿美元，经调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)1.45-1.55亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计推特第一季每股收益0.10美元，营收6.078亿美元。(完)
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路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.