美股盘后：推特公布季度业绩后股价急挫10%

路透4月26日 - 推特(TWITTER) 在周二美股盘后交易中急挫10%，之前公布季度业绩和财测。

推特称，第一季营收增长36%，至5.95亿美元，稀释后GAAP每股亏损0.12美元，非GAAP每股收益0.15美元。期内月均活跃用户为3.1亿，按年增加3%，上一季为3.05亿。

该公司还预计，第二季营收为5.90-6.10亿美元，经调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)1.45-1.55亿美元。