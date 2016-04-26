《全球汇市》美元兑欧元下滑，因预期美联储政策声明基调温和

* 美元兑欧元下跌，因预期美联储政策声明基调温和

* 美联储将在周三公布政策声明

* 美元兑日圆上涨，因日本央行可能追加刺激举措

路透纽约4月26日 - 美元兑欧元和商品货币周二下跌，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明基调温和投资者风险意愿增强，而美元兑日圆上涨，因预期日本央行将追加刺激举措。

欧元兑美元 在纽约尾盘升0.24%，至1.1290美元，此前美国3月耐久财订单和4月消费者信心数据均不及路透访查的分析师的预期，巩固了疲弱的经济数据将导致美联储周三公布基调温和的政策声明的预期。

“近期公布的美国数据多数据疲弱，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin说。“在美联储收紧政策再度成为可能之前，美元获取上行动力的难度加大。”

CME Group的FedWatch程序显示，联邦基金利率期货周二暗示交易商预计美联储在本月会议上不会加息。

美元兑加元、澳元和俄罗斯卢布等商品相关货币下跌，因油价攀升，扶助燃点风险意愿。美元兑卢布 在纽约尾盘下挫1.48%，报65.5436卢布。

不过，美元兑日圆在早盘下跌后转至平盘以上。

“在日本央行会议前，市场主要在结清一些日圆多头头寸，”Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya说，“市场开始消化日本央行推出更激进举措的可能性。”

Upadhyaya说，如果日本央行公布更积极的措施，且市场认为这些举措不会给日本银行业带来风险，美元兑日圆可能升至113日圆，但如果市场认为日本央行扩大措施的力度不够，美元则可能跌穿110日圆。

今年稍早，日本央行将金融机构存放在央行的部分资金的存款利率降至负值，且自2013年4月以来实施量化质化宽松(QQE)，但这些措施迄今仍未能形成可在2017财政年度上半年前实现2%的央行目标所需的通胀压力。

美元兑日圆 尾盘升0.2%，报111.41日圆。