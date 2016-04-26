纽约期市：ICE期棉小幅收低，上周大涨逾6%后市场出现获利了结

标题新闻：德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助--德国画报
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路透纽约4月26日 - 期棉价格周二收盘小幅下跌，受累于上周大涨逾6%后市场出现获利了结。
“(棉花)在目前水准将会面临很多阻力。近期价格涨势只是技术性偏差，”MCM Inc经纪Jobe Moss称。
7月棉花合约在截至4月22日该周录得8月中以来最大单周升幅。
洲际交易所(ICE)-7月期棉合约 收低0.21美分，或0.33%，报每磅63.83美分，交投在63.5-64.75美分区间，后者是12月30日来最高水准。
期货市场总成交量减少2,914口，至23,916口。数据显示，前一日未平仓合约总计增加1,680口，至191,412口。
美元指数 下挫0.23%。汤森路透核心商品CRB指数 升1.46%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.