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市场报道 | 2016年 4月 27日 星期三 04:18 BJT

纽约期市：ICE期棉小幅收低，上周大涨逾6%后市场出现获利了结

路透纽约4月26日 - 期棉价格周二收盘小幅下跌，受累于上周大涨逾6%后市场出现获利了结。

“(棉花)在目前水准将会面临很多阻力。近期价格涨势只是技术性偏差，”MCM Inc经纪Jobe Moss称。

7月棉花合约在截至4月22日该周录得8月中以来最大单周升幅。

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约 收低0.21美分，或0.33%，报每磅63.83美分，交投在63.5-64.75美分区间，后者是12月30日来最高水准。

期货市场总成交量减少2,914口，至23,916口。数据显示，前一日未平仓合约总计增加1,680口，至191,412口。

美元指数 下挫0.23%。汤森路透核心商品CRB指数 升1.46%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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