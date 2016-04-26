版本:
中国
货币新闻 | 2016年 4月 27日 星期三 04:40 BJT

国际油市：上周美国原油库存减少110万桶，预期为增加240万桶-API

路透纽约4月26日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降。

API公布，截至4月22日当周，美国原油库存减少110万桶，至5.384亿桶，路透调查的分析师预计为增加240万桶。库欣原油库存增加190万桶。

上周美国原油日进口量减少51万桶，至760万桶。

API库存数据公布后，美国原油期货在结算后交易中扩大涨幅。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐