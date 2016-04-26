国际油市：上周美国原油库存减少110万桶，预期为增加240万桶-API

人民币衍生品：境内美元掉期曲线大幅抬升，因节前人民币流动性紧张
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透纽约4月26日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降。
API公布，截至4月22日当周，美国原油库存减少110万桶，至5.384亿桶，路透调查的分析师预计为增加240万桶。库欣原油库存增加190万桶。
上周美国原油日进口量减少51万桶，至760万桶。
API库存数据公布后，美国原油期货在结算后交易中扩大涨幅。(完)
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。