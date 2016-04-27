加拿大央行：只发生重大冲击，才会恢复宽松倾向

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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“也就是会造成经济重回完全产能利用和通胀达到目标进程明显延迟的事件。”
加拿大央行目前预计，经济将在明年下半年恢复到完全产能利用。
波洛兹列举出一些可能的例子，包括中国冲击造成全球经济增长大幅放缓，或者美国经济转弱。美国经济强劲复苏对于加国出口前景而言至关重要。
“这些都不在我们的预期当中，但这些正是经济分析师考虑的冲击因素，”波洛兹说。
波洛兹在演说中称，那些仍在影响全球经济的严重不利因素得到控制应归功于低利率，大部分人都认为，如果利率突然回升至3%或4%，将引发衰退。
他的演说还聚焦于全球贸易，称贸易增长或将比以往更加放缓，但不应将此视为经济即将衰退的信号。(完) (编译 张涛/王兴亚；审校 戴素萍/蔡美珍)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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