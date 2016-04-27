加拿大央行：只发生重大冲击，才会恢复宽松倾向

“也就是会造成经济重回完全产能利用和通胀达到目标进程明显延迟的事件。”

加拿大央行目前预计，经济将在明年下半年恢复到完全产能利用。

波洛兹列举出一些可能的例子，包括中国冲击造成全球经济增长大幅放缓，或者美国经济转弱。美国经济强劲复苏对于加国出口前景而言至关重要。

“这些都不在我们的预期当中，但这些正是经济分析师考虑的冲击因素，”波洛兹说。

波洛兹在演说中称，那些仍在影响全球经济的严重不利因素得到控制应归功于低利率，大部分人都认为，如果利率突然回升至3%或4%，将引发衰退。