金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览

路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.41%，报842.63点。

中国股市：沪综指反弹收升，量能持续萎缩市场信心仍疲弱

中国汇市：人民币收盘随中间价小升，市场波动上升刺激自营交投兴趣

香港股市：小幅收高，等待美日央行政策会议结果

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.35%，报53,082.502点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5186/91，上日收报3.5471/85。交易员称，央行未入市干预有助于雷亚尔上涨，此前几周央行曾在衍生品市场开展大规模操作遏制雷亚尔上涨。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.24%，报46,695.33点；大盘综合指数 收盘上涨0.15%，报53,062.95点。成交量偏低令股市升幅受限，交易员准备迎接周中的节日。

南非汇市：兰特上涨，因美国数据疲弱拖累美元普跌

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印度股市：三个交易日来首次上涨，企业业绩提振了Maruti Suzuki India 等股，欧股上涨以及原油价格反弹也起了帮助作用。BSE指数 收盘上涨1.28%，报26,007.3点；NSE指数 收盘上涨1.37%，报7,962.65点。

印度汇市：卢比兑美元 四个交易日首次上涨，收报66.52/66.53，上日收报66.61/66.62。本地股市反弹缓解了资金外流担忧，但进口商月末美元需求以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前的谨慎情绪制约了涨势。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.38%，报931.19点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.35%，报493.04点。