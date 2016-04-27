美国与加拿大经济指标预测--4月27日-5月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日当周 4月27日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 526.8 抵押贷款再融资指数 -- 2177.4 30年期抵押贷款利率 -- 3.83% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 3月初值 -- 逆差628.6 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 3月 +0.5% +3.5% 1800 美联储公布联邦基金利率 0.375% 0.25-0.5% 4月28日(四) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +0.7% +1.4% 最终销售 +0.8% +1.6% 消费者支出 -- +2.4% GDP平减指数 +0.6% +0.9% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.2% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月23日当周 26 24.7 四周均值(万人) -- 26.05 续请失业金人数(万人) 4月16日当周 213.7 213.7 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 4月 -- 负14 综合指数 -- 负6 4月29日(五) 1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 经调整后的个人支出 +0.2% +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% PCE物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1230 美国薪资 第一季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.1% +0.6% 1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 3月 +0.1% -1.1% (较上年同期) -- -1.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 53.0 53.6 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 90.0 89.7 现况指数 106.0 105.4 预期指数 80.2 79.6 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 -- +1.8% 5月2日当周 5月2日(一) 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 4月 -- 51.5 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 50.8 1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.3% -0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 51.5 51.8 制造业投入物价分项指数 -- 51.5 制造业就业分项指数 -- 48.1 制造业新订单分项指数 -- 58.3 5月3日(二) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 4月 -- 721.0 -- 美国汽车销量年率(万辆) 4月 1,715 1,657 5月4日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加19.4 增加20 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差472 逆差471 1230 美国非农单位劳工成本 第一季初值 +4.0% +3.3% 生产率 -1.5% -2.2% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 -- 逆差19.1 出口(亿加元) -- 436.8 进口(亿加元) -- 455.8 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 52.1 综合PMI -- 51.7 1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +0.8% -1.7% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 3月修正值 -- +0.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- 持平 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.5 54.5 企业活动分项指数 -- 59.8 就业分项指数 -- 50.3 新订单分项指数 -- 56.7 投入物价分项指数 -- 49.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英 审校 王兴亚)