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市场报道 | 2016年 4月 27日 星期三 08:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月27日-5月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值        前值   
    
    4月25日当周
   
    4月27日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周         --        526.8
                抵押贷款再融资指数                                --       2177.4
                30年期抵押贷款利率                                --        3.83%
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    3月初值      --    逆差628.6
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　3月       +0.5%        +3.5%
    1800 美联储公布联邦基金利率                               0.375%    0.25-0.5%
    
    4月28日(四)
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第一季初值   +0.7%        +1.4%
             最终销售                                          +0.8%        +1.6%
             消费者支出                                           --        +2.4%
             GDP平减指数                                       +0.6%        +0.9%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                     +1.9%        +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数                         +0.2%        +0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           4月23日当周       26         24.7
                 四周均值(万人)                                   --        26.05
                 续请失业金人数(万人)           4月16日当周    213.7        213.7
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                      4月        --         负14
                       综合指数                                   --          负6
    
    4月29日(五)
    1230 美国实质个人支出(较前月)                       3月       --        +0.2%
             个人所得(较前月)                                  +0.3%        +0.2%
             经调整后的个人支出                                +0.2%        +0.1%
             核心PCE物价指数(较前月)                           +0.1%        +0.1%
                            (较上年同期)                          --        +1.7%
             PCE物价指数(较前月)                                  --        -0.1%
                        (较上年同期)                              --        +1.0%
    1230 美国薪资                                    第一季       --        +0.6%
             雇佣成本指数                                      +0.6%        +0.6%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               2月     -0.1%        +0.6%
    1230 加拿大生产者物价指数(较前月)                  3月     +0.1%        -1.1%
                             (较上年同期)                         --        -1.4%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 4月      53.0         53.6
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         4月终值      90.0         89.7
                                  现况指数                     106.0        105.4
                                  预期指数                      80.2         79.6
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             3月        --        +1.8%
    
    5月2日当周
    
    5月2日(一)
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                4月        --         51.5
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       4月终值        --         50.8
    1400 美国建筑支出(较前月)                          3月     +0.3%        -0.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               4月      51.5         51.8
             制造业投入物价分项指数                               --         51.5
             制造业就业分项指数                                   --         48.1
             制造业新订单分项指数                                 --         58.3
    
    5月3日(二)
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        4月        --        721.0
     --  美国汽车销量年率(万辆)                        4月     1,715        1,657
    
    5月4日(三)
    1215 美国ADP民间就业岗位(万个)                     4月  增加19.4       增加20
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      3月   逆差472      逆差471
    1230 美国非农单位劳工成本                   第一季初值     +4.0%        +3.3%
                 生产率                                        -1.5%        -2.2%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       3月         --     逆差19.1
               出口(亿加元)                                       --        436.8
               进口(亿加元)                                       --        455.8
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       4月终值        --         52.1
                   综合PMI                                        --         51.7
    1400 美国工厂订单(较前月)                          3月     +0.8%        -1.7%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --        -0.8%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          3月修正值        --        +0.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        -0.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        -1.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         持平
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            4月       54.5         54.5
                              企业活动分项指数                    --         59.8
                              就业分项指数                        --         50.3
                              新订单分项指数                      --         56.7
                              投入物价分项指数                    --         49.1 (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英  审校 王兴亚)

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