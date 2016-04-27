美股业绩：eBay季度获利好于预期并上调全年营收预估

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
eBay称，至3月31日为止的第一季商品交易总额(GMV)增加1%至204.5亿美元。
活跃买家数量增加3.8%至1.62亿。
eBay预估当前季度营收料为21.4-21.9亿美元，来自持续经营业务的经调整盈利为每股0.40-0.42美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计营收为21.4亿美元，每股获利0.44美元。
eBay预计全年营收料为86-88亿美元，之前该公司预估为85-88亿美元。
第一季净利下滑至4.82亿美元，或每股0.41美元。上年同期为6.26亿美元，或每股0.51美元。
扣除一次性项目的每股获利为0.47美元。
营收增长3.7%至21.4亿美元。
分析师的平均预计每股获利为0.45美元，营收为20.8亿美元。
eBay股价周二收涨1.11%至24.49美元，在盘后交易中最初上涨，之后回落在平盘附近交投。今年迄今该股股价下跌将近11%。(完) (编译 张涛/李婷仪 审校 戴素萍/孙国玉/徐文焰)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选