美股业绩：eBay季度获利好于预期并上调全年营收预估

eBay称，至3月31日为止的第一季商品交易总额(GMV)增加1%至204.5亿美元。

活跃买家数量增加3.8%至1.62亿。

eBay预估当前季度营收料为21.4-21.9亿美元，来自持续经营业务的经调整盈利为每股0.40-0.42美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计营收为21.4亿美元，每股获利0.44美元。

eBay预计全年营收料为86-88亿美元，之前该公司预估为85-88亿美元。

第一季净利下滑至4.82亿美元，或每股0.41美元。上年同期为6.26亿美元，或每股0.51美元。

扣除一次性项目的每股获利为0.47美元。

营收增长3.7%至21.4亿美元。

分析师的平均预计每股获利为0.45美元，营收为20.8亿美元。

eBay股价周二收涨1.11%至24.49美元，在盘后交易中最初上涨，之后回落在平盘附近交投。今年迄今该股股价下跌将近11%。(完) (编译 张涛/李婷仪 审校 戴素萍/孙国玉/徐文焰)