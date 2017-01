《美国上市公司业绩公布日程表》--4月27日至5月4日

路透4月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间 ;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (日-月-年) (日-月-年) 27-4-16 BMO BSX.N Q1 2016 Boston Scientific Corp 27-4-16 BMO IP.N Q1 2016 国际纸业(International Paper) 27-4-16 BMO STT.N Q1 2016 道富银行(State Street) 27-4-16 BMO BHI.N Q1 2016 贝克休斯(Baker Hughes) 27-4-16 BMO TGNA.N Q1 2016 Tegna Inc 27-4-16 BMO BA.N Q1 2016 波音(Boeing) 27-4-16 BMO GD.N Q1 2016 General Dynamics Corp 27-4-16 BMO HES.N Q1 2016 Hess Corp 27-4-16 BMO ROK.N Q2 2016 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 27-4-16 BMO UTX.N Q1 2016 联合技术(United Technologies) 27-4-16 BMO BEN.N Q2 2016 Franklin Resources Inc 27-4-16 BMO NOC.N Q1 2016 Northrop Grumman Corp 27-4-16 BMO GT.OQ Q1 2016 固特异轮胎(Goodyear Tire) 27-4-16 BMO CMCSA.OQ Q1 2016 康卡斯特(Comcast) 27-4-16 BMO LLL.N Q1 2016 L-3 Communications Holdings Inc 27-4-16 BMO GRMN.OQ Q1 2016 Garmin Ltd 27-4-16 BMO NDAQ.OQ Q1 2016 Nasdaq Inc 27-4-16 BMO DPS.N Q1 2016 Dr Pepper Snapple Group Inc 27-4-16 2-5-16 BMO ADT.N Q2 2016 ADT Corp 27-4-16 10:00 ANTM.N Q1 2016 Anthem Inc 27-4-16 10:45 AVY.N Q1 2016 Avery Dennison Corp 27-4-16 11:30 SO.N Q1 2016 Southern Co 27-4-16 12:00 MDLZ.OQ Q1 2016 亿滋国际(Mondelez International) 27-4-16 20:15 UNM.N Q1 2016 Unum Group 27-4-16 AMC XL.N Q1 2016 XL Group PLC 27-4-16 AMC XLNX.OQ Q4 2016 Xilinx Inc 27-4-16 AMC KIM.N Q1 2016 Kimco Realty Corp 27-4-16 AMC BCR.N Q1 2016 C R Bard Inc 27-4-16 AMC EFX.N Q1 2016 Equifax Inc 27-4-16 AMC HOLX.OQ Q2 2016 Hologic Inc 27-4-16 AMC ORLY.OQ Q1 2016 O'Reilly Automotive Inc 27-4-16 AMC TXN.OQ Q1 2016 德州仪器(Texas Instruments) 27-4-16 AMC UHS.N Q1 2016 Universal Health Services Inc 27-4-16 AMC VRTX.OQ Q1 2016 Vertex Pharmaceuticals Inc 27-4-16 AMC VAR.N Q2 2016 Varian Medical Systems Inc 27-4-16 AMC MAR.OQ Q1 2016 万豪国际(Marriott International) 27-4-16 AMC AVB.N Q1 2016 AvalonBay Communities Inc 27-4-16 AMC AMP.N Q1 2016 Ameriprise Financial Inc 27-4-16 AMC FSLR.OQ Q1 2016 First Solar Inc 27-4-16 AMC FB.OQ Q1 2016 Facebook Inc 27-4-16 AMC PYPL.OQ Q1 2016 PayPal Holdings Inc 28-4-16 BMO UPS.N Q1 2016 联合包裹(优比速,UPS) 28-4-16 BMO ALXN.OQ Q1 2016 Alexion Pharmaceuticals Inc 28-4-16 BMO ADP.OQ Q3 2016 Automatic Data Processing Inc 28-4-16 2-5-16 BMO ARG.N Q4 2016 Airgas Inc 28-4-16 2-5-16 BMO PWR.N Q1 2016 Quanta Services Inc 28-4-16 BMO DOW.N Q1 2016 陶氏化学(Dow Chemical) 28-4-16 BMO MO.N Q1 2016 Altria Group Inc 28-4-16 BMO LVLT.N Q1 2016 Level 3 Communications Inc 28-4-16 BMO RTN.N Q1 2016 雷神(Raytheon) 28-4-16 BMO VIAB.OQ Q2 2016 维亚康母(Viacom) 28-4-16 BMO EQT.N Q1 2016 EQT Corp 28-4-16 BMO NEE.N Q1 2016 NextEra Energy Inc 28-4-16 BMO TMO.N Q1 2016 Thermo Fisher Scientific Inc 28-4-16 BMO PPL.N Q1 2016 PPL Corp 28-4-16 BMO BWA.N Q1 2016 BorgWarner Inc 28-4-16 BMO APD.N Q2 2016 Air Products and Chemicals Inc 28-4-16 BMO SCG.N Q1 2016 SCANA Corp 28-4-16 BMO NOV.N Q1 2016 National Oilwell Varco Inc 28-4-16 BMO CL.N Q1 2016 高露洁 28-4-16 BMO CMS.N Q1 2016 CMS Energy Corp 28-4-16 BMO AME.N Q1 2016 Ametek Inc 28-4-16 BMO SEE.N Q1 2016 Sealed Air Corp 28-4-16 BMO AEP.N Q1 2016 American Electric Power Company Inc 28-4-16 BMO CAH.N Q3 2016 Cardinal Health Inc 28-4-16 BMO BMY.N Q1 2016 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 28-4-16 BMO CELG.OQ Q1 2016 Celgene Corp 28-4-16 2-5-16 BMO MLM.N Q1 2016 Martin Marietta Materials Inc 28-4-16 BMO MMC.N Q1 2016 Marsh & McLennan Companies Inc 28-4-16 BMO BLL.N Q1 2016 Ball Corp 28-4-16 BMO CCE.N Q1 2016 Coca-Cola Enterprises Inc 28-4-16 BMO WM.N Q1 2016 Waste Management Inc 28-4-16 BMO CME.OQ Q1 2016 CME Group Inc 28-4-16 BMO COP.N Q1 2016 康菲石油国际(ConocoPhillips) 28-4-16 BMO MA.N Q1 2016 万事达卡(MasterCard) 28-4-16 BMO CBG.N Q1 2016 CBRE Group Inc 28-4-16 BMO TWC.N Q1 2016 时代华纳有线(Time Warner Cable) 28-4-16 BMO MJN.N Q1 2016 美赞臣(Mead Johnson Nutrition) 28-4-16 BMO MPC.N Q1 2016 Marathon Petroleum Corp 28-4-16 BMO ABBV.N Q1 2016 艾伯维(AbbVie) 28-4-16 BMO ALLE.N Q1 2016 Allegion PLC 28-4-16 BMO IRM.N Q1 2016 Iron Mountain Inc 28-4-16 BMO BXLT.N Q1 2016 Baxalta Inc 28-4-16 10:00 AET.N Q1 2016 Aetna Inc 28-4-16 11:00 IVZ.N Q1 2016 Invesco Ltd 28-4-16 11:00 F.N Q1 2016 福特汽车 28-4-16 11:30 ZBH.N Q1 2016 Zimmer Biomet Holdings Inc 28-4-16 12:00 HAR.N Q3 2016 Harman International Industries Inc 28-4-16 AMC EMN.N Q1 2016 Eastman Chemical Co 28-4-16 AMC WDC.OQ Q3 2016 西部数据(WD) 28-4-16 AMC AMGN.OQ Q1 2016 安进(Amgen Inc) 28-4-16 AMC JNPR.N Q1 2016 Juniper Networks Inc 28-4-16 AMC GILD.OQ Q1 2016 吉利德科学公司(Gilead Sciences) 28-4-16 AMC AIV.N Q1 2016 Apartment Investment and Management Co 28-4-16 AMC FLS.N Q1 2016 Flowserve Corp 28-4-16 AMC RSG.N Q1 2016 Republic Services Inc 28-4-16 AMC AMZN.OQ Q1 2016 亚马逊 28-4-16 AMC VRSN.OQ Q1 2016 Verisign Inc 28-4-16 AMC RRC.N Q1 2016 Range Resources Corp 28-4-16 AMC ESS.N Q1 2016 Essex Property Trust Inc 28-4-16 AMC LEG.N Q1 2016 Leggett & Platt 28-4-16 AMC HIG.N Q1 2016 Hartford Financial Services Group Inc 28-4-16 AMC SRCL.OQ Q1 2016 Stericycle Inc 28-4-16 AMC PFG.N Q1 2016 信安金融集团(Principal Financial Group) 28-4-16 AMC SWKS.OQ Q2 2016 Skyworks Solutions Inc 28-4-16 AMC EXPE.OQ Q1 2016 Expedia Inc 29-4-16 BMO HST.N Q1 2016 Host Hotels & Resorts Inc 29-4-16 BMO VFC.N Q1 2016 VF Corp 29-4-16 BMO NWL.N Q1 2016 Newell Brands Inc 29-4-16 BMO PX.N Q1 2016 Praxair Inc 29-4-16 BMO VTR.N Q1 2016 Ventas Inc 29-4-16 BMO ETN.N Q1 2016 伊顿公司(Eaton Corp) 29-4-16 BMO PNW.N Q1 2016 Pinnacle West Capital Corp 29-4-16 BMO PEG.N Q1 2016 Public Service Enterprise Group Inc 29-4-16 BMO RCL.N Q1 2016 皇家加勒比海游轮公司(Royal Caribbean Cruis es Ltd.) 29-4-16 BMO AON.N Q1 2016 Aon PLC 29-4-16 BMO COG.N Q1 2016 Cabot Oil & Gas Corp 29-4-16 BMO MCO.N Q1 2016 穆迪 29-4-16 BMO CVX.N Q1 2016 雪佛龙(Chevron) 29-4-16 BMO STX.OQ Q3 2016 希捷(Seagate Technology) 29-4-16 BMO PSX.N Q1 2016 Phillips 66 29-4-16 BMO TYC.N Q2 2016 Tyco International PLC 29-4-16 BMO WRK.N Q2 2016 WestRock Co 29-4-16 BMO MNST.OQ Q1 2016 Monster Beverage Corp 29-4-16 11:00 LM.N Q4 2016 Legg Mason Inc 29-4-16 11:00 AMT.N Q1 2016 American Tower Corp 29-4-16 12:00 XOM.N Q1 2016 艾克森美孚 (Exxon Mobil) 29-4-16 3-5-16 AMC BRKb.N Q1 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 2-5-16 BMO DO.N Q1 2016 Diamond Offshore Drilling Inc 2-5-16 BMO SYY.N Q3 2016 Sysco Corp 2-5-16 BMO HP.N Q2 2016 Helmerich and Payne Inc 2-5-16 6-5-16 BMO CVC.N Q1 2016 Cablevision Systems Corp 2-5-16 BMO L.N Q1 2016 Loews Corp 2-5-16 AMC AIG.N Q1 2016 美国国际集团(AIG) 2-5-16 AMC APC.N Q1 2016 Anadarko Petroleum Corp 2-5-16 AMC EIX.N Q1 2016 Edison International 2-5-16 AMC OI.N Q1 2016 Owens-Illinois Inc 2-5-16 AMC GGP.N Q1 2016 General Growth Properties Inc 2-5-16 AMC VNO.N Q1 2016 Vornado Realty Trust 2-5-16 AMC FMC.N Q1 2016 FMC Corp 2-5-16 AMC EXR.N Q1 2016 Extra Space Storage Inc 3-5-16 NTS EXPD.OQ Q1 2016 Expeditors International of Washington Inc 3-5-16 NTS PBI.N Q1 2016 Pitney Bowes Inc 3-5-16 BMO HCA.N Q1 2016 HCA Holdings Inc 3-5-16 BMO FTR.OQ Q1 2016 Frontier Communications Corp 3-5-16 BMO ECL.N Q1 2016 Ecolab Inc 3-5-16 BMO CLX.N Q3 2016 Clorox Co 3-5-16 BMO HSIC.OQ Q1 2016 Henry Schein Inc 3-5-16 BMO PFE.N Q1 2016 辉瑞(Pfizer) 3-5-16 BMO ADM.N Q1 2016 Archer Daniels Midland Co 3-5-16 BMO VMC.N Q1 2016 Vulcan Materials Co 3-5-16 BMO NI.N Q1 2016 NiSource Inc 3-5-16 BMO HCN.N Q1 2016 Welltower Inc 3-5-16 BMO AMG.N Q1 2016 Affiliated Managers Group Inc 3-5-16 BMO CVS.N Q1 2016 CVS Health Corp 3-5-16 BMO VLO.N Q1 2016 Valero Energy Corp 3-5-16 BMO TAP.N Q1 2016 Molson Coors Brewing Co 3-5-16 BMO HRS.N Q3 2016 Harris Corp 3-5-16 BMO EMR.N Q2 2016 Emerson Electric Co 3-5-16 BMO EL.N Q3 2016 Estee Lauder Companies Inc 3-5-16 BMO CMI.N Q1 2016 Cummins Inc 3-5-16 BMO FIS.N Q1 2016 Fidelity National Information Services Inc 3-5-16 BMO MNK.N Q2 2016 Mallinckrodt Plc 3-5-16 BMO MYL.OQ Q1 2016 Mylan NV 3-5-16 10:30 HOT.N Q1 2016 喜达屋酒店及度假村(Starwood) 3-5-16 10:55 XYL.N Q1 2016 Xylem Inc 3-5-16 11:00 DUK.N Q1 2016 Duke Energy Corp 3-5-16 11:00 WEC.N Q1 2016 WEC Energy Group Inc 3-5-16 AMC NFX.N Q1 2016 Newfield Exploration Co 3-5-16 AMC DVN.N Q1 2016 Devon Energy Corp 3-5-16 AMC MAC.N Q1 2016 Macerich Co 3-5-16 AMC CBS.N Q1 2016 CBS Corp 3-5-16 AMC OKE.N Q1 2016 ONEOK Inc 3-5-16 AMC ILMN.OQ Q1 2016 Illumina Inc 3-5-16 AMC WU.N Q1 2016 西联汇款 3-5-16 AMC VRSK.OQ Q1 2016 Verisk Analytics Inc 4-5-16 BMO MOS.N Q1 2016 Mosaic Co 4-5-16 BMO TWX.N Q1 2016 美国时代华纳(Time Warner) 4-5-16 BMO PCLN.OQ Q1 2016 Priceline Group Inc 4-5-16 BMO PCG.N Q1 2016 PG&E Corp 4-5-16 BMO D.N Q1 2016 Dominion Resources Inc 4-5-16 BMO NBL.N Q1 2016 Noble Energy Inc 4-5-16 BMO ICE.N Q1 2016 Intercontinental Exchange Inc 4-5-16 BMO SE.N Q1 2016 Spectra Energy Corp 4-5-16 BMO DLPH.N Q1 2016 Delphi Automotive PLC 4-5-16 BMO ZTS.N Q1 2016 Zoetis Inc 4-5-16 11:30 HUM.N Q1 2016 Humana Inc. 4-5-16 13:00 SRE.N Q1 2016 Sempra Energy 4-5-16 9-5-16 ~20:00 FOXA.OQ Q3 2016 21世纪福斯(福克斯) 4-5-16 AMC MUR.N Q1 2016 Murphy Oil Corp 4-5-16 AMC MCHP.OQ Q4 2016 Microchip Technology Inc 4-5-16 AMC LNC.N Q1 2016 Lincoln National Corp 4-5-16 AMC WMB.N Q1 2016 Williams Companies Inc 4-5-16 AMC DVA.N Q1 2016 DaVita HealthCare Partners Inc 4-5-16 AMC TSO.N Q1 2016 Tesoro Corp 4-5-16 AMC FRT.N Q1 2016 Federal Realty Investment Trust 4-5-16 AMC MRO.N Q1 2016 Marathon Oil Corp 4-5-16 AMC WFM.OQ Q2 2016 Whole Foods Market Inc 4-5-16 AMC ALL.N Q1 2016 Allstate Corp 4-5-16 AMC CB.N Q1 2016 Chubb Ltd 4-5-16 AMC MCK.N Q4 2016 McKesson Corp 4-5-16 AMC CTL.N Q1 2016 CenturyLink Inc 4-5-16 AMC RIG.N Q1 2016 Transocean Ltd 4-5-16 AMC ES.N Q1 2016 Eversource Energy 4-5-16 AMC MET.N Q1 2016 美国大都会人寿保险公司 4-5-16 AMC EQIX.OQ Q1 2016 Equinix Inc 4-5-16 AMC PRU.N Q1 2016 Prudential Financial Inc 4-5-16 AMC XEC.N Q1 2016 Cimarex Energy Co 4-5-16 AMC CF.N Q1 2016 CF Industries Holdings Inc 4-5-16 AMC CXO.N Q1 2016 Concho Resources Inc 4-5-16 AMC AWK.N Q1 2016 American Water Works Company Inc 4-5-16 AMC TRIP.OQ Q1 2016 TripAdvisor Inc 4-5-16 AMC QRVO.OQ Q4 2016 Qorvo Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)