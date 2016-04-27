《全球汇市》美元和日圆回落，投资者屏息以待美日央行政策决定

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1290 1.1298 -0.07 +3.96 1.0860 美元/日圆 111.29 111.30 -0.01 -7.49 120.30 欧元/日圆 125.72 125.74 -0.02 -3.64 130.47 美元/瑞郎 0.9734 0.9729 +0.05 -2.83 1.0018 英镑/美元 1.4573 1.4580 -0.05 -1.12 1.4738 美元/加元 1.2608 1.2602 +0.05 -8.90 1.3839 美元/离岸人民币 6.5014 6.5018 -0.01 -1.01 6.5680 澳元/美元 0.7744 0.7747 -0.04 +6.45 0.7275 新西兰元/美元 0.6887 0.6898 -0.16 +0.91 0.6825 澳元/日圆 86.150 86.190 -0.05 -1.68 87.620 新西兰元/日圆 76.670 76.690 -0.03 -6.48 81.980 英镑/日圆 162.19 162.25 -0.04 -8.48 177.22 澳元/新西兰元 1.1238 1.1220 +0.16 +5.38 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/白云/王兴亚/王颖；审校 戴素萍/龚芳/张涛/徐文焰)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选