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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 08:08 BJT

《全球汇市》美元和日圆回落，投资者屏息以待美日央行政策决定

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1290  1.1298  -0.07  +3.96  1.0860
    美元/日圆            111.29  111.30  -0.01  -7.49  120.30
    欧元/日圆         125.72  125.74  -0.02  -3.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9734  0.9729  +0.05  -2.83  1.0018
    英镑/美元            1.4573  1.4580  -0.05  -1.12  1.4738
    美元/加元            1.2608  1.2602  +0.05  -8.90  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5014  6.5018  -0.01  -1.01  6.5680
    澳元/美元            0.7744  0.7747  -0.04  +6.45  0.7275
    新西兰元/美元        0.6887  0.6898  -0.16  +0.91  0.6825
    澳元/日圆         86.150  86.190  -0.05  -1.68  87.620
    新西兰元/日圆     76.670  76.690  -0.03  -6.48  81.980
    英镑/日圆         162.19  162.25  -0.04  -8.48  177.22
    澳元/新西兰元     1.1238  1.1220  +0.16  +5.38  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/白云/王兴亚/王颖；审校 戴素萍/龚芳/张涛/徐文焰)

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