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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 08:05 BJT

中国期货：上期所称下周二起缩短螺纹钢等三期货品种夜盘交易时间

路透上海4月27日 - 中国上海期货交易所周二稍晚公告称，自下周二(5月3日)起，缩短螺纹钢、热轧卷板、石油沥青期货品种的夜盘交易时间。

公告显示，上述三品种的连续交易时间由每周一至周五的21:00至次日1:00调整为每周一至周五的21:00至23:00。

中国证券报周三引述上期所相关负责人称，此次对部分品种连续交易时间的调整，是顺应产业客户的呼声，并与国内相关期货品种的交易时间适度衔接，对主要在亚洲交易时段交易的品种的连续交易时间进行优化，以更好地服务实体企业，方便产业链进行风险管理。

这三个期货品种自2014年12月26日开始推出夜盘交易，成交较为活跃，去年初有媒体报导称，上期所有计划逐步延长夜盘交易时间。不过近期钢材等黑色金属品种交投过热，国内三大期交所均出台措施降温，例如上期所近日宣布增加螺纹钢等三个品种的交易手续费。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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