《中国报摘》--中国证券报4月27日

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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* 头版头条:
--中国证监会党委发布关于巡视整改情况的通报，提出将强化权力运行监督制约，扎牢制度笼子，进一步减少行政审批事项。
* 其他:
--新华社中国经济信息社在北京正式挂牌。该社是对新华社涉及经济信息业务的原经济信息编辑部、中经社控股有限公司、中国金融信息中心等部门和企业进行整合，今后将作为新华社经济信息业务的市场主体，负责新华社经济信息产品的生产和服务。
--ST钱江 控股股东温岭钱江投资经营公司拟以公开征集受让方的方式转让其所持公司1.35亿股股份，占公司总股本的29.77%。截至公开征集截止时间，浙江吉利控股集团有限公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料，并以现金形式支付了保证金。
--自主品牌车企长期盘踞的小型和紧凑型SUV市场已是一片红海，向上突破成为必然选择。在本届北京国际车展上，长安汽车 、广汽传祺等自主品牌车企纷纷推出七座SUV新车型。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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