《中国报摘》--中国证券报4月27日

* 头版头条:

--中国证监会党委发布关于巡视整改情况的通报，提出将强化权力运行监督制约，扎牢制度笼子，进一步减少行政审批事项。

* 其他:

--新华社中国经济信息社在北京正式挂牌。该社是对新华社涉及经济信息业务的原经济信息编辑部、中经社控股有限公司、中国金融信息中心等部门和企业进行整合，今后将作为新华社经济信息业务的市场主体，负责新华社经济信息产品的生产和服务。

--ST钱江 控股股东温岭钱江投资经营公司拟以公开征集受让方的方式转让其所持公司1.35亿股股份，占公司总股本的29.77%。截至公开征集截止时间，浙江吉利控股集团有限公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料，并以现金形式支付了保证金。