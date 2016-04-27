爱尔兰经济：财政部上调未来三年的增长预估，预计来自国外的威胁增大

路透柏林4月26日 - 爱尔兰周二上调了未来三年的增长预估，预计爱尔兰经济今年将增长4.9%，但警告称，全球不确定性增加可能会带来重大不利因素。

这一增长预估意味着爱尔兰经济表现有望连续三年超出欧元区伙伴国。该国2015年经济增长7.8%，而就在两年前该国才退出国际救助。

“尽管对爱尔兰未来18个月左右经济活动的主要预测相当不错，但国际上的不确定性比金融危机最严重时期以来的任何时候都要大，”爱尔兰财政部在半年度报告中称。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)