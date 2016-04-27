《中国重要政经日程》--4月27日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

4月27日（周三）

*--9：30 中国社会科学院召开中国农村经济形势分析与预测研讨会暨《农村绿皮书（2015~2016）》发布会

*--上午10:00在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会。

--亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第五次例行外长会议在北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。

=============================近期重要政经日程==========================

4月28日（周四）

*--上午10时国新办就2016年一季度工业通信业发展情况举行发布会。

*--下午4时在人民大会堂台湾厅就境外非政府组织境内活动管理法草案举行发布会。

--中国国家主席习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次例行外长会议开幕式并发表讲话。

--俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫来华出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议，并对中国进行正式访问，至29日。

5月15日（周日）

--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。

5月30日（周一）

*--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。