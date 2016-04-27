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货币新闻 | 2016年 4月 27日 星期三 09:03 BJT

美股业绩：AT&T第一季获利超预期但电视用户减少，盘后股价挫跌近2%

后付费用户增幅不如分析师预估。根据研调机构FactSet StreetAccount，分析师平均预计净增28.7万个。

第一季可归属AT&T的净利增加至38亿美元，上年同期为32.6亿美元。

每股盈余从0.63美元下滑至0.61美元。

扣除特殊项目后的每股盈余为0.72美元，优于路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.69美元。

整体营业收入增加24.4%至405.3亿美元，也胜过分析师平均预估的404.7亿美元。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 龚芳/王颖)

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