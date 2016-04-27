《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月27日

路透香港4月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7 554港元 ) 美国股市周二收盘涨跌不一，道琼工业指数 收高13.08点，或0.07%，至17,990.32点，标普500指 数小幅上涨，受助于能源股和材料股上扬，因疲弱的经济数据打压了美元，扶助油价和金价上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 129.240 1.42 17701 10.023 0.94 中国铝业 8.500 0.83 5645 2.637 1.03 中国移动 58.450 0.79 166829 90.661 -0.43 中国人寿 12.000 0.67 114993 18.613 -0.04 中石油 72.920 0.87 39454 5.655 0.63 中石化 71.910 3.77 33491 5.577 1.77 汇丰控股 34.350 2.88 3393750 53.280 1.97 中电信 49.880 0.36 5233 3.868 0.22 中国联通 11.990 0.33 72573 9.299 -0.65 兖州煤业 5.730 -0.35 10199 4.444 0.09 华能国际 30.050 -1.89 21347 5.826 0.97 南方航空 31.000 -1.15 3312 4.808 -0.65 东方航空 28.200 0.46 4680 4.374 0.32 中芯国际 4.240 -0.24 1202 0.658 -0.35 （完） (整理 梁慧仪)