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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 08:15 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月27日

路透香港4月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7
554港元 )
    
    美国股市周二收盘涨跌不一，道琼工业指数 收高13.08点，或0.07%，至17,990.32点，标普500指
数小幅上涨，受助于能源股和材料股上扬，因疲弱的经济数据打压了美元，扶助油价和金价上涨。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              129.240     1.42        17701       10.023      0.94
 中国铝业                            8.500       0.83        5645        2.637       1.03
 中国移动                            58.450      0.79        166829      90.661      -0.43
 中国人寿                            12.000      0.67        114993      18.613      -0.04
 中石油                              72.920      0.87        39454       5.655       0.63
 中石化                              71.910      3.77        33491       5.577       1.77
 汇丰控股                            34.350      2.88        3393750     53.280      1.97
 中电信                              49.880      0.36        5233        3.868       0.22
 中国联通                            11.990      0.33        72573       9.299       -0.65
 兖州煤业                            5.730       -0.35       10199       4.444       0.09
 华能国际                            30.050      -1.89       21347       5.826       0.97
 南方航空                            31.000      -1.15       3312        4.808       -0.65
 东方航空                            28.200      0.46        4680        4.374       0.32
 中芯国际                            4.240       -0.24       1202        0.658       -0.35
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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