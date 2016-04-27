《全球主要国家债券发行预告》--4月27日-5月4日

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/27 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 日本 标售两年期公债 4/27 德国 标售30年期联邦债券 4/27 意大利 标售国库券 4/28 意大利 标售中长期债券 4/28 美国 发售两年期浮息债券 4/28 美国 发售七年期债券 5/2 法国 标售国库券(BTF) 5/4 德国 标售五年期联邦债券 5/4 法国 标售长期政府债券(OAT) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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