《香港报摘》--经济日报4月27日

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条：
--去年末季劲蚀45亿美元的渣打 ，在新任行政总裁温拓思（Bill Winters）大手重组后曙光乍现，今年首季度按季转赚，税前盈利5.9亿美元，按年跌59%，但远胜预期的5亿美元亏损。
* 其他：
--花旗银行季度置业调查显示，43%被访者认为现时属适合置业时机，较上季大增10个百分点，创一年半新高。
--新鸿基地产 昨委任主席兼董事总经理郭炳联儿子郭基泓出任执行董事，昨日起生效。这是继郭基煇后，第二位正式成为执董的郭氏第三代。分析相信，郭基泓的委任与新地部署逐步交棒有关。
--受销售价格下跌，安徽海螺水泥 首季纯利跌32.6%，至11.55亿元人民币。分析指水泥行业较受不同地区影响，安徽海螺作为龙头仍优于同业。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选