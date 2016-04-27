《香港报摘》--经济日报4月27日

* 要闻版头条：

--去年末季劲蚀45亿美元的渣打 ，在新任行政总裁温拓思（Bill Winters）大手重组后曙光乍现，今年首季度按季转赚，税前盈利5.9亿美元，按年跌59%，但远胜预期的5亿美元亏损。

* 其他：

--花旗银行季度置业调查显示，43%被访者认为现时属适合置业时机，较上季大增10个百分点，创一年半新高。

--新鸿基地产 昨委任主席兼董事总经理郭炳联儿子郭基泓出任执行董事，昨日起生效。这是继郭基煇后，第二位正式成为执董的郭氏第三代。分析相信，郭基泓的委任与新地部署逐步交棒有关。

--受销售价格下跌，安徽海螺水泥 首季纯利跌32.6%，至11.55亿元人民币。分析指水泥行业较受不同地区影响，安徽海螺作为龙头仍优于同业。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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