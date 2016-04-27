《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月27日

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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*工商时报：
--元大金 近期可望再传海外并购好消息，相关人士透露，元大金正积极和一家泰国当地中型券商谈判入股并购，估计并购规模将在20亿台币上下。今日元大金将召开董事会，该并购案也将提报董事会讨论，后续可望出现更明朗的进展。
*经济日报：
--两岸医药卫生合作协议出现重大进展，台湾卫福部与大陆药监总局昨日共同宣布，两岸临床试验合作正式启动，未来两岸将确认以各自四家医院，作为新药开发临床试验基地，未来两岸新药公司可以此八家医院的试验数据，互相申请对岸的药证，有助于新药业者发展。
--民进党智库住宅及土地小组召集人花敬群表示，未来新政府推动都更作法，已拟定强化公办都更、成立政府都更专责机构、补强都更条例三大方向，在5月20日后将推出行政院版的都更条例修正案。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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