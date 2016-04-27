中国个股：ST钱江29.77%股权拟转让，吉利控股接手将成控股股东

路透上海4月27日 - 中国上市公司*ST钱江 周三公告称，控股股东温岭钱江投资经营公司拟以公开征集受让方的方式转让其所持公司1.35亿股股份，占公司总股本的29.77%。

刊登在深交所的公告并指出，截至公开征集截止时间，浙江吉利控股集团有限公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料，并以现金形式支付了保证金。

中国证券报报导指出，吉利汽车是否将会借道*ST钱江回归A股目前尚难以定论。两者最大的契合点在于新能源项目。根据吉利汽车集团新能源战略“蓝色吉利行动”，将加快从传统汽车向新能源汽车转型，计划2020年实现新能源产品销售占比达到90%以上。而*ST钱江在新能源项目方面也有所布局。

公司并称，钱江投资将组织相关方对拟受让方进行尽职调查和资料评审等相关工作。此次股份转让事项须报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施。

截至公告日，钱江投资持有*ST钱江1.88亿股，持股比例为41.45%；转让后钱江投资持股数量剩余5,297.14万股，持股比例为11.68%。因此，在股权交易完成后，受让方将成为上市公司的新东家。

*ST钱江主营摩托车生产，2015年，公司共生产摩托车整车39.12万辆，销售整车41.02万辆。报告期内，公司实现营业收入合计21.39亿元、归属于母公司所有者的净利润-1,3040.60万元。

浙江吉利控股集团是中国国内汽车行业十强中唯一一家民营轿车生产经营企业，旗下拥有吉利汽车、沃尔沃汽车、伦敦出租车等品牌，现资产总值超过千亿元。

*ST钱江周二收报14.23元，近一个月涨65.85%。(完)

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