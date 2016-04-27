国际油市：油价上涨，因美元疲软且投资者人气旺盛

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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美国石油协会(API)公布，截至4月22日当周美国原油库存减少110万桶；此前路透调查中分析师预估为增加240万桶。该数据进一步提振了美国原油。
布兰特原油和美国原油均接近昨日各自创下的年内高位46.49美元和44.83美元。
分析师表示，除了金融交易商投资需求强劲外，原油期货还从美元下跌中获得支撑。美元指数 自今年初以来下跌5%。
“美元走软、及基本面将更加强劲的预期推高原油价格。人气持续改善，主要产油商BP暗示油市可能将在年底前重新平衡，”澳新银行周三称。
但该行警告道，油价本月的强劲涨势或许会“在本周考验投资者的看涨决心”。
考虑到油价本月上涨近四分之一，并较2016年低位反弹逾三分之二，持有多仓的交易商或许会获利了结。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/许娜；审校 张涛/戴素萍)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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