《香港报摘》--信报4月27日

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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* 要闻版头条：
--市传集资额达780亿港元的中国邮政储蓄银行计划重启上市程序，并拟同时发行港元及人民币计价的股票。不过，由于邮储银行属于H股，在现行规例上未能采用双币双股模式，故此最终能否落实，仍须待中证监及外汇管理局的特别批准。
* 其他：
--银通（Jetco）宣布，中信银行（国际）及上海商业银行昨天推出JETCO Pay P2P跨银行流动转账平台，但暂时只有这两间银行客户才能付款，银通其余22间成员银行只能收钱。银通行政总裁蔡炳中期望，合共14间合作银行最迟明年第二季推出服务。
--全球最大影视串流平台Netflix 近期股价受压，行政总裁Reed Hastings强调，互联网电视行业仍在高速发展，预期Netflix会员数目可由今年第一季的8,100万，到2017年便可冲破1亿大关。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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