《香港报摘》--信报4月27日

* 要闻版头条：

--市传集资额达780亿港元的中国邮政储蓄银行计划重启上市程序，并拟同时发行港元及人民币计价的股票。不过，由于邮储银行属于H股，在现行规例上未能采用双币双股模式，故此最终能否落实，仍须待中证监及外汇管理局的特别批准。

* 其他：

--银通（Jetco）宣布，中信银行（国际）及上海商业银行昨天推出JETCO Pay P2P跨银行流动转账平台，但暂时只有这两间银行客户才能付款，银通其余22间成员银行只能收钱。银通行政总裁蔡炳中期望，合共14间合作银行最迟明年第二季推出服务。

--全球最大影视串流平台Netflix 近期股价受压，行政总裁Reed Hastings强调，互联网电视行业仍在高速发展，预期Netflix会员数目可由今年第一季的8,100万，到2017年便可冲破1亿大关。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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