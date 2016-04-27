期货日报：中国期指净多持仓有所下降

昨日股市偏强振荡，重心有所抬升，但成交量未见放大。上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨0.35%、0.54%、1.15%，期指贴水幅度小幅收窄。IF四份合约合计减仓3手至46112手，IH四份合约合计加仓597手至33533手，IC四份合约合计加仓218手至18784手。

由于股市在利多消息刺激下小幅反弹但成交量偏低，期指主力净多率为正但有所下降，显示市场认为短期股市调整还没结束，建议投资者持短线思路参与交易，静待股市企稳再做多。在跨品种套利方面，主力持仓变化IF优于IC，而股市调整期IC波动会大于IF，故稳健交易者可适当介入买IF卖IC套利组合。(完)