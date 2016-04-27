期货日报：中国期指净多持仓有所下降

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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以下内容节选自4月27日的《期货日报》：
昨日股市偏强振荡，重心有所抬升，但成交量未见放大。上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨0.35%、0.54%、1.15%，期指贴水幅度小幅收窄。IF四份合约合计减仓3手至46112手，IH四份合约合计加仓597手至33533手，IC四份合约合计加仓218手至18784手。
由于股市在利多消息刺激下小幅反弹但成交量偏低，期指主力净多率为正但有所下降，显示市场认为短期股市调整还没结束，建议投资者持短线思路参与交易，静待股市企稳再做多。在跨品种套利方面，主力持仓变化IF优于IC，而股市调整期IC波动会大于IF，故稳健交易者可适当介入买IF卖IC套利组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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