光大期货：沪钢短期见顶迹象明显

近日，沪钢疯狂赶顶后快速回落。随着供应端的快速恢复以及下游用户对高价的接受度下降，供需错配叠加低库存对产业链的正反馈效应减弱，成交持续萎缩令现货市场开始承压。目前厂商获利丰厚，落袋为安的意愿增强。我们预期，5月中下旬以后供需关系或发生逆转，中长期沪钢仍有回调空间。