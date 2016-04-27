光大期货：沪钢短期见顶迹象明显

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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以下内容节选自4月27日的《期货日报》：
近日，沪钢疯狂赶顶后快速回落。随着供应端的快速恢复以及下游用户对高价的接受度下降，供需错配叠加低库存对产业链的正反馈效应减弱，成交持续萎缩令现货市场开始承压。目前厂商获利丰厚，落袋为安的意愿增强。我们预期，5月中下旬以后供需关系或发生逆转，中长期沪钢仍有回调空间。
随着中长期供需结构的此消彼长，尤其近期成交有所放缓，库存变化应重点关注。一旦库存降幅显着放缓甚至回升，意味着供需出现逆转，届时高价套现极容易导致市场“踩踏”。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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