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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 08:46 BJT

光大期货：沪钢短期见顶迹象明显

以下内容节选自4月27日的《期货日报》：

近日，沪钢疯狂赶顶后快速回落。随着供应端的快速恢复以及下游用户对高价的接受度下降，供需错配叠加低库存对产业链的正反馈效应减弱，成交持续萎缩令现货市场开始承压。目前厂商获利丰厚，落袋为安的意愿增强。我们预期，5月中下旬以后供需关系或发生逆转，中长期沪钢仍有回调空间。

随着中长期供需结构的此消彼长，尤其近期成交有所放缓，库存变化应重点关注。一旦库存降幅显着放缓甚至回升，意味着供需出现逆转，届时高价套现极容易导致市场“踩踏”。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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