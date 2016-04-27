欧洲政经：周四不召开希腊问题会议，需要更多时间讨论希腊改革

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透布鲁塞尔4月26日 - 欧元区财长周四不会召开会议，他们需要更多时间讨论希腊改革问题；希腊改革是释放新贷款的条件。这表明希腊及其金主在救助目标方面仍存在重大分歧。
之前认为会议有可能召开是因为希腊及其欧盟/国际货币基金组织(IMF)债权人希望本周就改革达成协议，以结束对希腊救助计划进展的关键评估，从而释放去年7月签订的救助方案中的资金。
希腊及其债权人已就规模相当于经济产出3%的改革计划达成协议，但对或有措施--即在需要时实施的措施--仍存在分歧。
“本周四不会就希腊问题再次召开欧元集团会议，需要更多的时间，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆的发言人表示。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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