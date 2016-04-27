欧洲政经：周四不召开希腊问题会议，需要更多时间讨论希腊改革

路透布鲁塞尔4月26日 - 欧元区财长周四不会召开会议，他们需要更多时间讨论希腊改革问题；希腊改革是释放新贷款的条件。这表明希腊及其金主在救助目标方面仍存在重大分歧。

之前认为会议有可能召开是因为希腊及其欧盟/国际货币基金组织(IMF)债权人希望本周就改革达成协议，以结束对希腊救助计划进展的关键评估，从而释放去年7月签订的救助方案中的资金。

希腊及其债权人已就规模相当于经济产出3%的改革计划达成协议，但对或有措施--即在需要时实施的措施--仍存在分歧。