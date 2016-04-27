期货日报：黄金避险需求下降，将呈现振荡偏弱走势

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自4月27日的《期货日报》：
本周美联储加息无望，美元走势疲软，但对黄金利多有限。笔者认为，由于全球风险偏好回暖，黄金避险需求下降。叠加基金持仓和季节性偏空，金价将呈现振荡偏弱走势。
近期美联储官员讲话总体中性，美联储也缺乏重要经济数据指引，加息预期不强。美联储4月加息基本没戏，市场预期年中加息概率也不高。利率期货隐含6月加息概率21%，年底前加息概率66%。加息预期成为美元走强的最大掣肘。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选