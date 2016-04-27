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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 08:49 BJT

期货日报：黄金避险需求下降，将呈现振荡偏弱走势

以下内容节选自4月27日的《期货日报》：

本周美联储加息无望，美元走势疲软，但对黄金利多有限。笔者认为，由于全球风险偏好回暖，黄金避险需求下降。叠加基金持仓和季节性偏空，金价将呈现振荡偏弱走势。

　　近期美联储官员讲话总体中性，美联储也缺乏重要经济数据指引，加息预期不强。美联储4月加息基本没戏，市场预期年中加息概率也不高。利率期货隐含6月加息概率21%，年底前加息概率66%。加息预期成为美元走强的最大掣肘。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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