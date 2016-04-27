《台湾重要政经日程》--4月27日-10月10日

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
=====================今日重要政经消息==============================
4/27(三)
--09:00 立法院财政委员会邀财政部长等报告备询。
--12:30 央行代标售105-6期364天期国库券，金额300亿台币。
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4/29(五)
--08:30 主计总处公布首季经济成长率概估。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。
5/2(一)
--10:30 日经4月PMI指数公布。3月为51.1
--劳动节补假一日，金融市场休市。
*5/3(二)
--12:30 台湾央行将标售一年期定存单，金额1,600亿台币。
5/5(四)
--08:30 主计总处公布4月通膨率，上月为年增2.00%。
--16:20 央行公布4月底外汇存底，上月为4,316.01亿美元。
5/9(一)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，上月出口金额年减11.4%。
*5/11(三)
--12:30 台湾央行将标售两年期定存单，金额300亿台币。
5/17(二)
--12:30 央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
5/20(五)
--16:00 经济部公布4月外销订单，上月年减4.7%。
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。
5/23(一)
--08:30 主计总处公布4月季调后失业率，3月为3.92%。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率。
5/24(二)
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月年增4.81%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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