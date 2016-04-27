版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 08:56 BJT

光大期货：大连玉米期货高位回落风险增加

以下内容节选自4月27日的《期货日报》：

　　4月最后一周，国内玉米现货市场政策传闻不断流出。由于此前政策规定临储收购玉米的截止日期是4月31日，在4月25日至4月30日的最后一周，市场多空双方对政策预期的分歧也在不断加大。笔者预计，伴随临储收购政策叫停，玉米市场供应压力加大，玉米期、现价格高位回落风险增加。

　　上周末，有关临储收购玉米截至时间的多空传言不断流出。利多方面的市场传言称，为避免出现区域性农民“卖粮难”的问题，中储粮、中粮、中纺及中航工业四家承储企业延迟收储收购时间。其中，内蒙古、辽宁延迟到2016年5月10日结束，吉林、黑龙江延迟到2016年5月15日结束。其后，粮油信息网从多地中储粮负责人和相关权威人士处了解到，玉米现货市场并未接到任何国家下发的正式文件，延迟收储谣言不攻自破。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐