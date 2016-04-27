期货日报：大连鸡蛋期货高位试空需谨慎

经过上周一波惊险的冲高回落行情，鸡蛋期货从“狂欢”重归平静，本周鸡蛋期货主力1609合约开盘价为4075元/500千克，周一、周二两个交易日累计下跌1.04%。市场分析人士表示，在基本面看空，而周边商品强势影响下，鸡蛋期货高位试空仍需谨慎。

实际上，就鸡蛋期货而言，类似的市场“狂欢”并非年后首次出现。今年正月十五过后，猪肉、蔬菜价格的上涨一度带动鸡蛋现货逆势而上，期货市场也随之反弹，3月鸡蛋期货1605、1609、1701合约的涨幅均达到10%。不过，这波行情被清明节前的备货结束阻断后，市场本以为鸡蛋期货将就此回归基本面，然而它却仗着券商系资金的介入以及市场对通胀预期炒作再次冲高。上周四，借着黑色系期货品种的强势，鸡蛋期货也一度出现涨停，一个半月便创下900点的涨幅。(完)