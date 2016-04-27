《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日

**上海证券报**

--《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》对外发布。意见提出到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，在此基础上再用10年左右时间，实现全面振兴。

--上海钢联 拟以发行股份及支付现金的方式，作价20.8亿元人民币收购慧聪建设与锐景慧杰持有的知行锐景100%股权。知行锐景运营的中关村在线在IT圈内颇为知名。不过，这一业务目前仍在慧聪网 旗下，需待其内部整合并拆除协议控制架构后，才能装入上海钢联。

--天业股份 公告称，通过控股子公司深圳天盈汇鑫投资中心等相关安排，拟斥资8,971.4万美元参与奇虎360 私有化。

**东方早报**

--银河金控 和银河证券董事长陈有安近日提交辞呈。有知情人士透露，陈有安请辞或与其年龄有关，现年58岁的陈有安已临近退休。

**21世纪经济报道**

--工信部发布机器人产业发展规划（2016-2020年），计划到2020年，中国工业机器人年产量达到10万台，其中六轴及以上机器人达到5万台以上。（完）