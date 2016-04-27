徽商期货：郑糖后市上涨行情仍可期

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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以下内容节选自4月27日的《期货日报》：
近期，郑糖在上行突破失败后维持振荡行情，目前临近收榨，基本面情况趋好，现货市场有望量价齐升，加之后期有国际原糖的配合，所以郑糖上涨基础仍在。
当前国产糖开榨工作已经进入尾声，广西省、海南省榨季生产基本结束，仅剩云南省保持大规模压榨。参考历史4月糖产量增长率，推测今年糖产量或不足900万吨，减产幅度超过前期预期。
临近收榨，国内糖市近期出现大面积种植甘蔗的概率较低，市场集中关注下游需求。从历史4月下旬至5月来看，饮料等领域的备货行情将扩大糖的需求，加上糖厂处于临时收储期间，导致市场流通糖较紧缺，所以在排除陈糖和走私糖的影响下，后期国内食糖供需将较为平衡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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