台湾汇市：台币盘初随韩元微幅走升，外资汇出限缩涨幅

路透台北4月27日 - 台币兑美元 周三早盘微幅走升。汇银人士表示，美元回落，台币随韩元、人民币走升，不过外资一早即汇出，限缩了台币涨幅。

汇银人士指出，苹果 发布了令人失望的财测，导致外资重押的供应链个股如台积电 等股价下跌，今日一早即有美系保管行汇出，令人联想是否是外资卖股后的部位调整。

〞外资在出去，可能是苹果酸了。〞一位本地银行交易人士说。

出口商虽有月底抛汇压力，不过今早见到台币并未明显走升而稍做观望，在32.400-32.500价位才有卖出的意愿。

交易人士指出，由于美联储与日本央行明日就要公布货币政策决议，市场观望气氛料将偏浓，早盘反映外资汇出后，台币料陷于狭幅盘整走势。

上周发布的路透调查显示，许多分析师预计联储将在6月升息。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。不过在期货市场，根据CME Group的FedWatch程序显示，交易员预计直到年底才会升息。

今日台币实质交易区间在32.280-32.354；上日实质交易区间在32.295-32.375。

本地时间10:37，韩元兑美元 报1,144.2，上日收在1,151.0；人民币离岸即期 报6.4979；台股加权指数 则跌0.04%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自议价转小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.315/32.345，上日收在32.305。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.280-32.380

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