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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 09:00 BJT

《汇市简讯》澳洲CPI数据出炉前，欧元/澳元窄幅区间交投

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    * 欧元/澳元跌0.2%
    * 澳洲消费者物价指数(CPI)数据是今日主要风险事件
    * 动量指标呈中性，五、10和20日移动均线冲突
    * 稍早低位1.4553、及纽约时段低位1.4546为首道支撑
    * 亚洲时段高位1.4591、及纽约时段高位1.4635为首道阻力位
    * 图表：reut.rs/241hqj8
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 戴素萍)

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